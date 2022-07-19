Altın güne yükselişle başladı: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (19 Temmuz 2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamıştı.Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.4 artışla 959.5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.6 üzerinde 965.2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.467 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.709,8 dolardan işlem görüyor.
RESESYON ENDİŞELERİ TEKRAR GÜNDEMDE
Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.
Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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