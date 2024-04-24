Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:33

Güncelleme: 24.04.2024 - 10:33

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 514 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 111 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 898 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 332 dolar seviyesinde bulunuyor.

SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.