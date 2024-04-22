Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:03
Altının kilogram fiyatı geriledi
Abone Ol google-news

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 595 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 606 bin 590,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 1 azalışla 2 milyon 595 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 620 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 865 milyon 760 bin 962,11 lira, işlem miktarı ise 1.146,01 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 456 milyon 362 bin 896,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, DenizBank ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


altın haberleri Altın borsası haberleri Altın piyasası haberleri

İlgili Haberler

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarında düşüş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 altın fiyatları...
Yatırımcılar dikkat... Altın ve döviz kazandırdı: En çok prim yapan hisse belli oldu

Yatırımcılar dikkat... Altın ve döviz kazandırdı: En çok prim yapan hisse belli oldu
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi

TRT tarihinde bir ilk: Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek’i hedef aldı: ‘Maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu…’

Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek’i hedef aldı: ‘Maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu…’
Aşırı fiyat isyanı boykota dönüştü, restoranlar da tüketici de gerçek suçluyu işaret etti: Hedef fahiş enflasyon

Aşırı fiyat isyanı boykota dönüştü, restoranlar da tüketici de gerçek suçluyu işaret etti: Hedef fahiş enflasyon
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor
Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı

Altınlar, ipek kumaşlar, saatler… Savcılıktan AKP dönemindeki usulsüzlükler için ‘Sayıştay’ şartı
O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!

O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!