Altın günü düşüşle kapattı

09 Ağustos 2022 Salı, 16:54

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 38 bin 490 lira, en yüksek 1 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 39 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 62 milyon 262 bin 731,06 lira, işlem miktarı ise 1.030,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 76 milyon 828 bin 74,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafineri, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: