Marmaris Sinpaş GYO nöbetteki çevreciler gözaltına alındı
Marmaris’de milli park içerisindeki Kızılbük’de devam eden Sinpaş GYO projesinin belediye tarafından mühürlenmesinin ardından çevreciler, şirketin mahkeme kararına rağmen çalışmaya devam edeceğini söyleyerek bölgede 24 saat nöbet tutmaya başladı. Nöbet tutan çevrecilerden 12 aktivist şirketin şikayeti üzerine kolluk kuvveti tarafından gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde milli park içerisinde 205 odalı otel ve 1407 odalı devremülk konut inşaatı, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin “ÇED Raporu Gereklidir” kararı sonrasında, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
Marmaris Kent Konseyi ve çevreciler, Sinpaş GYO, Muğla Valiliğinin Kızılbük projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararının iptali için dava açmış, Muğla 3.üncü İdare Mahkemesi’de 3 Ağustos’ta ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal ederek çalışmaların durdurulmasını istemişti. Mahkeme kararı sonrası inşaatın devam ettiği üzerine bölgeye giden Marmaris belediyesi ekipleri, işçilerin çalıştığını tespit ederek tutanak tuttu ve mühürledi.
DOĞA NÖBETİ BAŞLADI
Mühürleme sonrası Sinpaş inşaatında işçilerin çalıştığını gören Marmaris Kent Konseyi ve çevreciler bölgeye giderek nöbet tutmaya başladı. Aktivistler, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, Sinpaş’ın hukuka uymadığını bu nedenle gece gündüz nöbet tutacaklarını açıkladı. Şirketin şikayet üzerine kolluk kuvvetleri nöbet tutan 12 aktivisti ifade için gözaltına aldı.
İNŞAATI DURDURDUK
Mahkeme kararı ve belediye ekiplerinin mührünün ardından Sinpaş GYO’dan yapılan açıklamada, Danıştay’ın nihai kararına kadar inşaatın durdurulduğu bildirildi.
Son Dakika : GÖZALTI ??Marmaris’te Sinpaş’ın doğa katliamına karşı çevre mücadelesinde nöbete başlayan Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele komitesinden arkadaşlarımız gözaltına alındılar ??#MarmaristeEkokırımVar pic.twitter.com/7J5Mhu8cZP— Marmaris Kent Konseyi (@KonseyMarmaris) August 9, 2022
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