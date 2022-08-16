Altın günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 34 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 17 bin lira, en yüksek 1 milyon 36 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 34 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 145 bin 442,88 lira, işlem miktarı ise 1.642,76 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 681 milyon 260 bin 691,49 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NBGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.035.800,00
|1.792,30
|En Düşük
|1.017.000,00
|1.765,00
|En Yüksek
|1.036.000,00
|1.784,90
|Kapanış
|1.034.500,00
|1.765,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.022.660,54
|1.774,61
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.681.145,442,88
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.642,76
|Toplam İşlem Adedi
|64
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı