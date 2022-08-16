Altında yavaşlayan Çin etkisi: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Ağustos 2022)

16 Ağustos 2022 Salı, 10:30

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.027,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1.027 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını da 6.881 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,3 azalışla günü 1.779,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.778 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARININ DALGALI BİR SEYİR HAKİM

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini belirterek, Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle de altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediğini söyledi.

Para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 36 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlatan analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.