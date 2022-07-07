Altın günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 976 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 969 bin lira, en yüksek 978 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 976 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 802 milyon 711 bin 961,50 lira, işlem miktarı ise 2.905,65 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 910 milyon 168 bin 56,64 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|975.500,00
|1.760,00
|En Düşük
|969.000,00
|1.738,00
|En Yüksek
|978.000,00
|1.762,70
|Kapanış
|976.100,00
|1.756,40
|Ağırlıklı Ortalama
|972.635,00
|1.747,24
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.802.711.961,50
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.905,65
|Toplam İşlem Adedi
|58
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- Yasağın gerekçesi 'milli güvenlik'miş
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto