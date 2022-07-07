Kasa fırlattı, gözaltına alındı şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı

Mersin'de bir esnaf ekonomik kriz nedeniyle isyan etmiş, açtığı pankart ve fırlattığı kasa nedeniyle gözaltına alınmıştı. Esnaf bu kez de dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı.

Abidin Yağmur
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:20
Kasa fırlattı, gözaltına alındı şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
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Mersin'de polisler tarafından, “Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz” yazılı pankartı asması engellenen esnaf Oktay Avcu, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak “Ecevit’e kasa atanlar bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor” demişti.

Eylem sonrası gözaltına alınan esnaf, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Avcu, bu kez de davul zurnayla dükkanını kapattı.

İşte o görüntüler...


Esnaf Mersin kasa
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