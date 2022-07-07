Piyasalarda gün ortası: Dolar, Euro, altın, BIST ve brent petrolde son durum

07 Temmuz 2022 Perşembe, 13:17

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.19 artışla 2.412,75 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.60 puan değer kazandı.

Dün 2.408,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4.20 puan ve yüzde 0.17 değer kazanarak 2.412,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.403.51, en yüksek ise 2.424.19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0.76, teknoloji endeksi yüzde 0.01 ve hizmetler endeksi yüzde 1.05 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0.34 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Sasa Polyester oldu.

ALTININ ONSU 1.743 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,54, bileşik getirisi yüzde 23,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0210, sterlin/dolar paritesi 1.2020 ve dolar/yen paritesi 135.9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17.29 liradan, Euro 17.65 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.2 artışla 1.743.1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.3 artışla 100.1 dolardan işlem görüyor.