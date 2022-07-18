Altın haftaya yükselişle başladı: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (18 Temmuz 2022)

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:47

Geçen haftanın son işlem gününde, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0.4 azalışla 955.4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1.1 üzerinde 966 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.585 lira, Cumhuriyet altını da 6.473 liradan satılıyor.

Cuma günü, yüzde 0.1 azalışla 1.707,7'den günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.718.7 dolardan işlem görüyor.

"100 BAZ PUANLIK ARTIŞ İHTİMALİ AZALDI"

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi.

Piyasalarda Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında ise yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.