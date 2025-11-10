Altın haftaya yükselişle başladı: Son iki haftanın zirvesinde! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 72 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram altın fiyatı ise 5 bin 529 TL seviyelerini test etti. Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde yükseliş oranı yüzde 2’ye yaklaştı. Güncel fiyatlamalarla birlikte altın, son iki haftanın zirvesine taşındı.

Geçen hafta cuma günü başlayan yükseliş eğilimi yeni haftada da devam etti. ABD’de tüketici güveninin, hükümetin kapanması ve artan fiyatlar nedeniyle son yılların en düşük seviyelerine yaklaşması ekonomik görünümün daha da zayıflamasına neden oldu.

ABD’DE GEÇİCİ BÜTÇE UZLAŞMASI Piyasaların yakından izlediği ABD’de hükümetin yeniden açılmasına ilişkin süreçte önemli bir adım atıldı. Senato’da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün süren kapanmanın ardından geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Senato’daki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe için "evet" oyu vereceklerini açıkladı. Yapılacak oylamada hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 497 TL

5 bin 497 TL Çeyrek altın: 9 bin 245 TL

9 bin 245 TL Cumhuriyet altını: 36 bin 829 TL

36 bin 829 TL Ons altın: 4 bin 55 dolar