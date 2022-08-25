Altının kilogramı kapanışta arttı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:54

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 28 bin 100 lira, en yüksek 1 milyon 37 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 artarak 1 milyon 30 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 295 milyon 377 bin 97,25 lira, işlem miktarı ise 2.234,74 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 299 milyon 969 bin 486,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: