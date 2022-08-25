Altının kilogramı kapanışta arttı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 30 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 28 bin 100 lira, en yüksek 1 milyon 37 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,98 artarak 1 milyon 30 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 295 milyon 377 bin 97,25 lira, işlem miktarı ise 2.234,74 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 299 milyon 969 bin 486,89 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.010.000,00
|1.745,95
|En Düşük
|1.028.100,00
|1.760,00
|En Yüksek
|1.037.000,00
|1.767,40
|Kapanış
|1.030.000,00
|1.767,40
|Ağırlıklı Ortalama
|1.032.052,69
|1.760,74
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.295.377.097,25
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.234,74
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