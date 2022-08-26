Altın yatırımcısı Powell'ın konuşmasını bekliyor: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Ağustos 2022)
Altın, yatırımcıların karmaşık ABD verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı önemli konuşma öncesi Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışını destekleyen açıklamalarıyla haftayı ufak çaplı bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
Ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.027,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.024,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.864 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,4 artışla günü 1.758,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.752,4 dolardan işlem görüyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ
Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.
Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğini aktaran analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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