Altın haftayı yükselişle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 20 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 20 bin lira, en yüksek 1 milyon 34 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 20 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 108 milyon 117 bin 312,80 lira, işlem miktarı ise 1.082,71 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 240 milyon 884 bin 915,35 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.005.000,00
|1.827,00
|En Düşük
|1.020.000,00
|1.828,60
|En Yüksek
|1.034.630,00
|1.855,35
|Kapanış
|1.020.000,00
|1.852,20
|Ağırlıklı Ortalama
|1.027.320,66
|1.842,17
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.108.117.312,80
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.082,71
|Toplam İşlem Adedi
|64
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