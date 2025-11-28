Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın iki haftanın zirvesine çıktı: Kritik beklentiler piyasaları hareketlendirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…
28.11.2025 09:51:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
28 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları, Cuma günü iki haftanın zirvesine tırmanarak haftayı güçlü bir yükseliş eğilimiyle kapatmaya hazırlanıyor. Yatırımcıların aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artarken, Fed yetkililerinden gelen farklı açıklamalar piyasada dalgalanmalara neden oldu.

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Spot altın, yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 186 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3’lük bir artışa yönelirken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,3 değer kazanarak 4 bin 215,80 dolara yükseldi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

ABD’de ons fiyatındaki yükseliş Türkiye piyasalarına da yansıdı. Altının gramı, haftanın son işlem gününe yüzde 0,8’e yakın değer artışıyla 5 bin 717 liradan başladı.

PİYASADA FED BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Piyasada Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti güç kazandı. ABD faiz vadeli işlemlerine göre indirim olasılığı bir önceki gün yüzde 85 seviyesindeyken, yüzde 87’ye yükseldi.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ile Fed Guvernörü Christopher Waller’ın hafta içinde yaptığı değerlendirmeler, faiz indirimi ihtimalini artırdı. Buna karşın bazı bölgesel Fed başkanları, enflasyonun yüzde 2 hedefine daha belirgin biçimde yaklaşmadan adım atılmaması gerektiğini savunmayı sürdürüyor.

PİYASADA GEVŞEME BEKLENTİSİ ARTIYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasının ardından yerine geçebileceği konuşulan ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olarak bilinen Kevin Hassett’in “faizlerin daha düşük olması gerektiği” yönündeki açıklamaları da piyasada ek gevşeme beklentisini destekledi.

DÜŞÜK FAİZ ORTAMI ALTINI DESTEKLİYOR

Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcılar açısından daha cazip bir seçenek haline geliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 714 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 555 TL
  • Cumhuriyet altını: 38 bin 69 TL
  • Ons altın: 4 bin 183 Dolar
  • Yarım altın: 19 bin 110 TL
  • Tam altın: 37 bin 699 TL
  • Gremse altın: 94 bin 538 TL
