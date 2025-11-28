Altın iki haftanın zirvesine çıktı: Kritik beklentiler piyasaları hareketlendirdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları, Cuma günü iki haftanın zirvesine tırmanarak haftayı güçlü bir yükseliş eğilimiyle kapatmaya hazırlanıyor. Yatırımcıların aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artarken, Fed yetkililerinden gelen farklı açıklamalar piyasada dalgalanmalara neden oldu.

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE Spot altın, yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 186 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3’lük bir artışa yönelirken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,3 değer kazanarak 4 bin 215,80 dolara yükseldi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ ABD’de ons fiyatındaki yükseliş Türkiye piyasalarına da yansıdı. Altının gramı, haftanın son işlem gününe yüzde 0,8’e yakın değer artışıyla 5 bin 717 liradan başladı.

PİYASADA FED BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR Piyasada Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti güç kazandı. ABD faiz vadeli işlemlerine göre indirim olasılığı bir önceki gün yüzde 85 seviyesindeyken, yüzde 87’ye yükseldi.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ile Fed Guvernörü Christopher Waller’ın hafta içinde yaptığı değerlendirmeler, faiz indirimi ihtimalini artırdı. Buna karşın bazı bölgesel Fed başkanları, enflasyonun yüzde 2 hedefine daha belirgin biçimde yaklaşmadan adım atılmaması gerektiğini savunmayı sürdürüyor.

PİYASADA GEVŞEME BEKLENTİSİ ARTIYOR Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasının ardından yerine geçebileceği konuşulan ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olarak bilinen Kevin Hassett’in “faizlerin daha düşük olması gerektiği” yönündeki açıklamaları da piyasada ek gevşeme beklentisini destekledi.

DÜŞÜK FAİZ ORTAMI ALTINI DESTEKLİYOR Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamlarında yatırımcılar açısından daha cazip bir seçenek haline geliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 714 TL

5 bin 714 TL Çeyrek altın: 9 bin 555 TL

9 bin 555 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 69 TL

38 bin 69 TL Ons altın: 4 bin 183 Dolar