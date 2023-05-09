Altın ithalatında düşüş ivmesi sürüyor

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:54

Türkiye'nin altın ithalatında düşüş ivmesi nisan ayında da devam etti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, nisan ayında altın ithalatı 2 bin 883 kg oldu. Böylece 2022 yılı Nisan ayında görülen 2 bin 712 kg seviyesinin ardından en düşük ithalat rakamı görüldü.

Mart ayında Türkiye'nin altın ithalatı 21 bin 670 kilo olarak kaydedilmişti. Böylelikle nisanda altın ithalatında aylık yüzde 87 düşüş oldu.

Yılın ilk 4 ayında toplam altın ithalatı 150 bin 336 kg seviyesine ulaştı. Aynı ayda gümüş ithalatı ise 55 bin 637 kg ile 2022 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

TÜRKIYE REKOR ALTIN ITHALATI GERÇEKLEŞTIRMIŞTI

Türkiye yılın ilk çeyreğinde rekor altın ithalatı kaydetmişti. Aynı veri setine göre Türkiye'nin altın ithalatı 147 bin 453 kilo ile rekor çeyreklik performans sergilemişti. Aynı zamanda Ocak ayında görülen 68 bin 330 kiloluk ithalat da rekor aylık ithalat olmuştu.

Türkiye'nin yüksek altın talebi Dünya Altın Konseyi'nin verilerine de yansımış, konseyin raporlarında Türkiye'nin rekor çeyreklik talebinin altı çizilmişti.

Konseyin verileri Türkiye'nin sikke ve külçe formundaki talebinin küresel talebin altıda birine ulaştığını göstermişti.