Altın ons fiyatı düşüşte: İsrail İran ateşkesi piyasalara nasıl yansıdı?

Altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında bugün 3 bin 316,18 dolarla 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan savaş gerilimi piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

İSRAİL'İN NÜKLEER TESİSLERE SALDIRISI

İsrail ordusu 13 Haziran'da İran'ın nükleer programını vurmak için saldırı başlattıklarını duyurdu. Saldırılarda İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentleri hedef alındı.

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI VE GÜVENLİK ALARMLARI

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme füze atışları İsrail'de geniş bir alanda saldırı alarmlarının çalmasına neden oldu. İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

ABD'NİN ASKERİ VE SİYASİ TEPKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den "teslim olmasını" talep ederken, İran'a karşı askeri bir saldırı başlatıp başlatmamayı değerlendirdiğini söyledi. Hafta sonu ABD, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi.

ORTADOĞU GERİLİMİ VE KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ

Analistler, Ortadoğu'daki artan gerilimin başta enerji arzı olmak üzere küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali yeniden gündeme gelirken, bu su yolundan geçen ham petrol ve LNG miktarları küresel piyasalarda endişe yaratıyor.

ATEŞKES VE ABD-İSRAİL-İRAN İLİŞKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını duyurdu. İsrail hükümeti de İran'da kendisine yönelik tehditlerin ortadan kaldırıldığını iddia ederek ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

FED'İN FAİZ KARARLARI VE ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

12 Haziran'da 3 bin 386 dolardan kapanan altının ons fiyatı, güvenli liman talebinin artmasıyla 16 Haziran'da 3 bin 451,4 dolara kadar yükseldi. Ancak İsrail ve İran arasındaki gerilimin ateşkesle sonlanması ve Fed'in faiz kararı toplantısında faizleri sabit bırakma kararı altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.