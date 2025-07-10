Altın piyasasında hareketlilik: Fiyatlar yeniden yükseliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD dolarının küresel ölçekte zayıflaması, ons altını yeniden yukarı taşıdı. Haftanın ortasında yüzde 0,3'ün üzerinde değer kazanan ons altın, 3326 dolara kadar çıktı. Şu sıralarda ise 3323 dolar civarında işlem görüyor.

ABC Refinery'den Nicholas Frappell, “Altın teknik bir destek seviyesinden sıçradı ve ayrıca daha geniş dolar geriledi” değerlendirmesinde bulundu.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson ise “Tarifelerin piyasa etkisi her yeni başlıkla birlikte azalıyor gibi görünüyor. Tarife yorgunluğu burada ve tüccarlar oynaklığı durgunluğundan uyandırmak için yeni bir katalizöre ihtiyaç duyuyor” dedi.

TEKN İK SEVİYELER BELİRLEYİCİ OLABİLİR Analistler, ons altın için 3303 dolar seviyesinin destek, 3330 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. 3330 direncinin aşılması durumunda 3346 dolar seviyesinin yeni hedef olabileceği ifade ediliyor.

TRUMP’TAN TİCARET GERİLİMİNİ ARTIRAN TARİFE ADIMLARI ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ithal bakıra ve Brezilya’dan gelen ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu tarifelerin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Trump, Güney Kore ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye yönelik tarife bildirimlerine ek olarak, yedi küçük ticaret ortağını daha kapsayan yeni vergi duyuruları yaptı. Anlaşma sağlanmazsa, bu ülkelere uygulanacak yüzde 25'lik tarifeler de 1 Ağustos’ta devreye girecek.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram alt ın: 4 bin 271 TL

Çeyrek alt ın: 7 bin 26 TL

Cumhuriyet altını: 27 bin 974 TL

Ons altın: 3 bin 315 dolar