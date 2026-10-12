Altın piyasasında kritik analiz: Invesco tüm riskleri sıraladı

ABD merkezli yatırım şirketi Invesco, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin altın analizinde, fiyatların Fed’in faiz artırımı ve tahvil getirilerindeki keskin yükselişe rağmen yüzde 3,7 arttığını bildirdi. Şirket, bu performansı olumlu değerlendirirken ABD Doları’nın daha da güçlenmesini ve merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatmasını piyasa açısından aşağı yönlü riskler arasında sıraladı.

TAHVİL GETİRİLERİ ON YILLARIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Invesco’ya göre üçüncü çeyrekte altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsur tahvil getirileri oldu. Sabit getirili varlıklarda yaşanan küresel satış dalgası, ABD Hazine tahvillerinin getirilerini tüm vadelerde keskin biçimde yükseltti. Uzun vadeli tahvil getirileri eylül ayında son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD’nin 10 yıllık ve 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri, 2002’den bu yana en yüksek kapanış seviyelerine çıkarak üçüncü çeyreği sırasıyla yüzde 5,28 ve yüzde 5,63 düzeyinde tamamladı.

ALTIN ETP’LERİNE GİRİŞLER ARTTI

Invesco’ya göre küresel yatırımcılar, 2026’nın üçüncü çeyreğinde altın borsa yatırım ürünlerine (ETP) yeniden yöneldi. Yüksek altın fiyatları ve güçlü hisse senedi piyasalarının, yatırımcıların çeşitlendirilmiş portföylerine altın ekleme isteğini sınırlamış olabileceğini belirten şirket, yılın büyük bölümünde fiziki altın destekli ETF’lerde ve diğer ETP’lerde tutulan altın miktarının azaldığını aktardı.

Üçüncü çeyrekte ise bu eğilim keskin biçimde tersine döndü. Çeyrek sonunda küresel altın destekli ETF’lerde ve diğer ETP’lerde tutulan altın miktarı, son 12 ayın herhangi bir dönemindekinden daha yüksek seviyeye ulaştı.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI SÜRÜYOR

Invesco, altına yönelik yapısal desteğin devam ettiğini belirterek merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın almaya devam etmesini beklediğini bildirdi. Şirkete göre merkez bankalarının altın alımlarında fiyat hassasiyeti sınırlı kalırken küresel oynaklık, enflasyondan korunma ihtiyacı ve jeopolitik belirsizliklere ilişkin endişeler alımları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Invesco’nun aktardığı Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026’nın ikinci çeyreğinde kayıtlardaki diğer tüm ikinci çeyrek dönemlerinden daha fazla altın satın aldı.

ALTININ SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK İKİ RİSK

Invesco, ABD Doları’nın daha da güçlenmesi veya merkez bankalarının altın alımlarını yavaşlatması durumunda altına ilişkin görünümün kötüleşebileceğini belirtti.

Buna karşılık, faiz indirimlerini yeniden gündeme getirecek büyüme endişeleri, mali görünüm veya para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygıların artması ve jeopolitik bir şok, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek gelişmeler arasında gösterildi.