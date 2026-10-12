Maliye'den e-Tebligat kararı: Son başvuru tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle e-Tebligat sistemine ilişkin başvuru süreleri, kullanım koşulları ve sistemden çıkış hükümleri yeniden belirlendi.

Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler e-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller de belirlenen şartlar kapsamında sisteme dahil edilecek.

1 Temmuz’dan önce ilgili kanun hükmü kapsamında e-Tebligat sistemine dahil olanlar, yeniden başvuru yapmadan mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle sistemi kullanmayı sürdürebilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 KASIM

11 Ekim’den önce sisteme dahil olması gerektiği hâlde henüz başvuru yapmayan kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kolektif ve adi komandit şirketlerin 30 Kasım’a kadar e-Tebligat sistemine dahil olması gerekiyor.

Bu tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren ve sisteme girmesi zorunlu olan mükelleflerin ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvurularını tamamlaması gerekecek.

ÖTV Kanunu kapsamındaki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılacak kişilerin de kayıt veya tescil işlemi tamamlanmadan önce sisteme dahil olması zorunlu tutuluyor.

E-TEBLİGATLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN DE GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Tebliğ kapsamında elektronik imzayla imzalanan belgeler, e-Tebligat sistemi aracılığıyla muhataplarına elektronik ortamda iletilecek. Mükellefler, kendilerine gönderilen tebligatlara Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek.

Elektronik imzalı tebligat evrakı, sisteme ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

Mükellefler, kendilerine elektronik tebligat gönderildiğine ilişkin SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını talep edebilecek. Ancak SMS veya e-posta bilgilendirmesinin herhangi bir nedenle yapılamaması, tebligatın geçerliliğini ya da tebliğ süresini etkilemeyecek.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN NASIL ÇIKILACAK?

Yeni düzenlemeyle e-Tebligat sisteminden çıkış şartları da belirlendi. Tüzel kişilerin ilgili sicil kayıtlarının silinmesi, gerçek kişilerin ölümü veya haklarında gaiplik kararı verilmesi gibi durumlarda sistemden çıkış yapılabilecek.

Belirli şartları taşıyan zorunlu ve isteğe bağlı kullanıcılar da başvuruları üzerine sistemden ayrılabilecek. 65 yaşını doldurmuş kişiler, sisteme dahil olma zorunluluğunu gerektiren başka bir durum bulunmaması şartıyla başvurarak sistemden çıkabilecek.

Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi nedenlerle e-Tebligat sistemini kullanma imkânı ortadan kalkan kişilere yönelik geçici çıkış hükümleri de düzenleme kapsamında yer aldı.

KULLANICI KODU VE ŞİFRELERİN KORUNMASI GEREKİYOR

E-Tebligat sistemini kullanan mükelleflerin bildirimlerini süresinde, eksiksiz ve doğru şekilde yapması, bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri vergi dairesine bildirmesi gerekiyor.

Mükelleflere tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrelerin korunması da önem taşıyor. Kullanıcı bilgilerinin veya şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğinin öğrenilmesi durumunda ilgili vergi dairesine derhal bilgi verilmesi gerekiyor.