Türkiye'nin 73 yıllık tekstil devi üretimi durdurdu: Tesisler bugün tamamen kapanıyor

Türkiye’nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri’deki üretim faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararı aldı. 11 Eylül 2026’da üretimi durduran şirketin tesisleri, açıklanan takvim doğrultusunda 12 Ekim itibarıyla kapatılıyor.

Şirket yönetimi, çalışanların iş sözleşmelerinin aynı tarihte sona ereceğini bildirdi. Kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların ise en geç 7 Kasım 2026’ya kadar ödeneceği belirtildi.

1953’TE KAYSERİ’DE KURULDU

1953 yılında Kayseri’de kurulan Orta Anadolu Mensucat, Türkiye’nin köklü tekstil üreticileri arasında yer alıyordu. Şirket, özellikle 1986’dan itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek küresel tekstil sektöründe faaliyet gösterdi.

Yaklaşık 73 yıllık üretim geçmişine sahip şirketin kapanış süreci, 11 Eylül 2026 tarihli açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerin 12 Ekim 2026’da tamamen kapatılacağı bildirildi.

Alınan kararın geçici bir üretim durdurma ya da kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri’deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı belirtildi.

FABRİKA NEDEN KAPANIYOR?

Orta Anadolu’nun üretimi sona erdirme kararında, küresel tekstil sektöründeki talep daralması ve Türkiye’de yükselen üretim maliyetlerinin etkili olduğu aktarıldı.

Şirketin kapanış sürecinde birden fazla ekonomik faktörün rol oynadığı belirtilirken bu gelişmelerin ardından Kayseri’deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak durdurulmasına karar verildi.