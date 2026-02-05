Altın piyasasında Trump etkisi: Fiyatlar arası makas açılıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatları…

Ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altın fiyatlarında da düşüş izlendi. Spot piyasada işlem gören 5 Şubat 2026 tarihli gram altın, yeni güne 6 bin 855 TL seviyesinden başladı.

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren kuyumcularda fiziki gram altın 7 bin 370 TL’den satışa sunulurken, çeyrek altın fiyatı 12 bin 60 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TEMASLAR Altın piyasasını etkileyen gelişmeler incelendiğinde, son bir yılda zaman zaman gerilimin arttığı ABD ile Çin arasındaki diplomatik temaslar öne çıkıyor. İki ülkenin liderleri arasında yapılan telefon görüşmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını sınırlı ölçüde zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “mükemmel bir telefon görüşmesi” gerçekleştirdiğini duyurdu. Şi Cinping’in ise ABD ile ilişkilere büyük önem verdiği ve görüş ayrılıklarının güçlü bir iletişimle yönetilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

DOLAR ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi, gün içi işlemlerde 97,80 seviyesini test ederek son iki haftanın en yüksek düzeyine yöneldi. FED Başkanlığı için “şahin bir isim” olarak öne çıkan Kevin Warsh’ın adının gündeme gelmesi, dolardaki güçlenme eğilimini destekledi. Bu tablo, kıymetli metalleri elde tutmanın maliyetini artırırken altın üzerinde satış baskısını da artırdı.

ABD MAKROEKONOMİK VERİLERİ ABD’de Ocak Ayı Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 53,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde gelerek 53,8 olarak açıklandı. Veri, “ekonomide canlılık” sinyali verirken “daha düşük faiz” ihtimalinin zayıflamasına yol açtı. Piyasalarda dikkatler, yarın açıklanacak ABD Ocak Ayı Tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ÇİN’DE ALTIN ETF’LERİNDEN REKOR ÇIKIŞ Öte yandan altın fonlarından (ETF) bu hafta güçlü para çıkışları yaşanıyor. Çin’in en büyük dört altın destekli ETF’i, salı günü toplam 980 milyon dolarlık çıkış bildirdi. Bu tutar, tarihteki “en büyük günlük para çıkışı” olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü de aynı fonlardan 317 milyon dolarlık çıkış yaşanmıştı. Böylece haftanın ilk yarısında yalnızca Çin’deki altın ETF’lerinden çıkan toplam para miktarı 1,3 milyar dolara yaklaştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT GERİLEME Türkiye'nin haberine göre, küresel piyasalarda gümüş fiyatlarında da sert düşüşler görüldü. Dün 88,20 dolardan kapanış yapan gümüş, bugün sabah saatlerinde yüzde 15’e yaklaşan değer kaybıyla 75 dolar seviyesini test etti. Tepki alımlarının ardından fiyatlar yeniden 76 doların üzerine yöneldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 815 TL

6 bin 815 TL Çeyrek altın: 12 bin 141 TL

12 bin 141 TL Cumhuriyet altını: 48 bin 418 TL

48 bin 418 TL Ons altın: 4 bin 878 dolar