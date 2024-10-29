Altından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor: Yükseliş devam ediyor!

ORTADOĞU'DAKİ JEOPOLİTİK RİSKİN YATIRIMCILARA ETKİSİ

Seneye 2 bin 65 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 34 değer kazanırken değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek. Değerli metalin bu performansında İsrail'in saldırılarının sürdüğü Ortadoğu'da artan jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından kademeli şekilde geri adım atmaya başlaması etkili oluyor.