Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 30 Ekim 2024 altın fiyatları
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 73 liradan işlem görürken çeyrek altın 5 bin 158, Cumhuriyet altını 20 bin 569 liradan satılıyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 73 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 24 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 73 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 158 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 569 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 755 dolardan işlem görüyor.
Etiketler: #gram altın #çeyrek altın #Cumhuriyet altını
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