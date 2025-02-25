Altın rüzgârı yerini o yatırım aracına mı bırakacak? O senaryoda üç kat yükseliş!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:04

Güncelleme: 25.02.2025 - 13:07

Altın ve gümüş piyasalarında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yatırımcıları harekete geçirdi. Altının gramı 30 gün önce 3 bin 180 lira civarında 60 gün önce ise 2 bin 960 lira civarında fiyatlanırken 25 Şubat 2025'te 2 bin 457 lirayı geçti. Şu anda ise altının gramı 2 bin 439 lira civarında seyrediyor.

Altın-gümüş paritesi, 5 Eylül 2022'de görülen 91,134 seviyelerinde seyrederken ardından geçen yaklaşık 2.5 yıllık sürede bu seviyenin üzerine hiç çıkmamıştı. 2025 yılının başlamasıyla birlikte bu seviyeler yukarı doğru kırılırken bugünse seviye 91.257'ye geldi.

HEM DOLAR HEM DE ONS ARTTI!

Eylül 2022'de ons gümüş 18,84 dolar seviyesindeyken, 25 Şubat 2025 itibarıyla 32,18 dolara kadar çıktı. Bu, gümüşün ons başına fiyatında yüzde 70,81’lik bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde, ons altının fiyatı da 1.717 dolardan 2.941 dolara yükseldi ve yüzde 71,29’luk bir artış kaydedildi. Ancak gümüş paritenin önceki seviyelere tekrar gelmesi ile altın karşısında daha fazla değer kazanma olasılığı ile büyük bir potansiyel taşıyor.

Dolar/TL 5 Eylül 2022'de 18.21 seviyesindeyken aradan geçen sürede yüzde 100.16 artışla 36.45 seviyesine çıktı.

Bu süreçte gram altın yüzde 242.85; gram gümüş ise yüzde 241.89 arttı.

2024'te altın gümüş paritesi 76.536'lı seviyeleri 2021'de ise 65 seviyesine kadar gelmişti. Gümüşün altın karşısında benzer şekilde değer kazanması durumunda 75.536 seviyesinin görülmesi ile yüzde 20.81; 65 seviyelerinin tekrar görülmesi durumunda ise yüzde 40.33'lük altın karşısında değer kazanması mümkün görülüyor.

2011 REKORU

Öte yandan paritede diğer rekor seviyeler arasında 2011 Nisan'da görülen 32.643 değeri dikkat çekerken bu seviyede altın karşısında gümüşteki artış yüzde 179.56 olacak. Fakat 2010 yılında 112'nin üzerine çıkan parite gümüş yatırımcısının temkinli davranmasında etkili oluyor.

Değerli metal yatırımcıları gümüşün özellikle elektrikli araç bataryalarında artacak kullanımı ya da diğer gelişen teknolojiye bağlı olarak ani talep yükselişlerini takip ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINDA GÜMÜŞ

Yenilenebilir güç üretimi ve pil depolama teknolojilerinde kobalt, lityum ve nikel öne çıkarken gümüşün burada da bazı temiz enerji teknolojilerinde temel bir rol oynaması bekleniyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar gün geçtikçe artarken bu süreçte gümüşe olan talebin de paralel şekilde artması bekleniyor.