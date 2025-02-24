Gram altın yeniden rekor kırdı: Fiyatlarda yükseliş devam ediyor!
Gram altın güne yükselişle başladı ve tarihi seviyelere ulaştı. Piyasalarda hareketlilik sürerken yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Gram altın, 3 bin 462,10 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü.
Güne 2.940 dolardan başlayan ons altın, öğleden sonra yükselişini sürdürerek 2.951,20 dolara ulaştı. Aynı süreçte gram altın da 3 bin 462,10 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Saat 17:49 itibarıyla ons altın 2 bin 941 dolardan, gram altın ise 3 bin 433 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?
Ons altın, uluslararası piyasalarda kullanılan bir ölçü birimi olup 31,10 grama denk geliyor. Türkiye’de gram altın fiyatı hesaplanırken, güncel ons altın fiyatı 31,10’a bölünüp dolar/TL kuru ile çarpılıyor. Bu işlem, gram altının lira bazındaki değerini ortaya koyuyor.
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