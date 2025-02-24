Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 24 Şubat 2025 Pazartesi kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:36

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 533 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 446 bin lira, en yüksek 3 milyon 630 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 533 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 527 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 77 milyon 899 bin 41,26 lira, işlem miktarı ise 1.154,2 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 285 milyon 994 bin 813,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.