Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…
25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Şubat 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 446 TL
Çeyrek altın: 5 bin 799 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 106 TL
Ons altın: 2 bin 937 dolar
Yarım altın: 11 bin 602 TL
Tam altın: 23 bin 84 TL
Gremse altın: 57 bin 918 TL
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