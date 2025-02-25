Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 09:31
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Şubat 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 446 TL

Çeyrek altın: 5 bin 799 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 106 TL

Ons altın: 2 bin 937 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 602 TL

Tam altın: 23 bin 84 TL

Gremse altın: 57 bin 918 TL

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