Altın tahminleri sil baştan: 14 dev bankadan yeni rekor tahminleri!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarına yönelik beklentilerin güncellenmesine neden oldu. ABD, Avrupa, Asya ve Kanada merkezli toplam 14 büyük finans kuruluşunun tahminleri, 2026 yılında ons altın için güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

AVRUPA BANKALARININ ALTIN SENARYOSU

Avrupa merkezli bankalar, 2026 yılına yönelik ons altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Deutsche Bank , 2026 yılı için ons altın tahminini 6 bin dolar olarak açıkladı.

, 2026 yılı için ons altın tahminini olarak açıkladı. Societe Generale , yıl sonu beklentisini 1.000 dolar artırarak 6 bin dolar seviyesine yükseltti.

, yıl sonu beklentisini 1.000 dolar artırarak seviyesine yükseltti. Commerzbank , 2026’nın ortasına kadar ons altın hedefini 4 bin 800 dolar olarak belirledi.

, 2026’nın ortasına kadar ons altın hedefini olarak belirledi. Standard Chartered, 2026 için ons altın tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.

ABD’Lİ BANKALAR HEDEFLERİ YÜKSELTTİ

ABD merkezli yatırım bankaları da altın tahminlerini yukarı çekti.

Morgan Stanley , 2026’nın ilk yarısına kadar ons altın hedefini 5 bin 700 dolar olarak duyurdu.

, 2026’nın ilk yarısına kadar ons altın hedefini olarak duyurdu. Goldman Sachs , Aralık 2026 için altın tahminini 500 dolar artırarak 5 bin 400 dolar a çıkardı.

, Aralık 2026 için altın tahminini 500 dolar artırarak a çıkardı. JP Morgan , 2026 yılı ons altın beklentisini 5 bin 55 dolar seviyesinde açıkladı.

, 2026 yılı ons altın beklentisini seviyesinde açıkladı. Bank of America , 2026 tahminini 5 bin dolar olarak paylaştı.

, 2026 tahminini olarak paylaştı. Citi , 0–3 aylık temel senaryosunda altın için hedef fiyatını 5 bin dolar/ons olarak belirledi.

, 0–3 aylık temel senaryosunda altın için hedef fiyatını olarak belirledi. HSBC , ons altın için 4 bin 450 dolar tahmininde bulundu.

, ons altın için tahmininde bulundu. ANZ , haziran 2026 için 4 bin 600 dolar , yıl sonu için ise 4 bin 400 dolar öngörüsünü açıkladı.

, haziran 2026 için , yıl sonu için ise öngörüsünü açıkladı. UBS , 2026 beklentisini 4 bin 700 dolar olarak duyurdu.

, 2026 beklentisini olarak duyurdu. OCBC, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 5 bin 600 dolar seviyesinde açıkladı.

RBC’DEN EN İDDİALI ALTIN BEKLENTİSİ

Kanada merkezli RBC Capital Markets, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 7 bin 100 dolar olarak açıkladı. RBC analizinde, 1976, 2007 ve 2015 yıllarındaki tarihi altın rallileri referans alınarak mevcut yükselişin istisnai olmadığı vurgulandı. Yaklaşık 844 gündür devam eden yükseliş trendinin sonbahar aylarına kadar sürebileceği ifade edildi.

Raporda, 2026 yılında önceki yılın güçlü getiri performansının tekrarlanması halinde ons altın fiyatının yıl sonunda 7 bin 100 dolar seviyesine ulaşabileceği değerlendirmesi yer aldı.

“ALTINDA TAVAN FİYAT YOK” DEĞERLENDİRMESİ

RBC raporunda, altının diğer varlık sınıflarından farklı olarak sert bir değerleme tavanına sahip olmadığına dikkat çekildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Yatırımcıların veya resmi sektörün, özellikle merkez bankalarının altın biriktirme iştahında bir zayıflama görmüyoruz. Aksine yukarı yönlü riskler halen oldukça güçlü.

GÖZLER TRUMP VE FED ADIMLARINDA

Altın fiyatları açısından bir sonraki kritik başlık, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve Fed’in atacağı adımlar olarak öne çıkıyor. Fed’in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Öte yandan Güney Kore’ye yönelik yeni gümrük vergileri, küresel ticaret politikalarına ilişkin risk algısını yeniden gündeme taşıdı. Piyasa oyuncuları, Fed Başkanı seçimi, FOMC toplantıları ve önümüzdeki dönemde açıklanacak istihdam verilerine de odaklanmış durumda.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları yeni günde rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Ons altın 5 bin 293 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın resmi rakamlarda 7 bin 389 TL’de bulunuyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 7 bin 664 TL seviyesinde işlem görüyor.

KISA VADEDE SERT YÜKSELİŞ

Ons altın, yıl başından bu yana güçlü bir yükseliş sergilerken son bir ayda da dikkat çekici bir artış kaydetti. Gram altın tarafında da benzer bir tablo izlenirken, fiyatlar kısa sürede art arda rekor seviyelere ulaştı.