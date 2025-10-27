Altın ve dolar sahipleri dikkat: Uzmanlar kritik veride o tarihi işaret etti!

ABD’de hükümetin kapalı olması, kamu kurumlarının veri akışını aksattı ve Fed’in politika öngörülebilirliğini düşürdü. Eylül ayında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentileri güçlendi.

FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, ABD işgücü piyasasındaki sıkıntılar nedeniyle Fed’in gelecek yıl da faiz indirimlerine devam edebileceğini belirtiyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, yaptığı değerlendirmede, “Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, Fed’in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini destekliyor” dedi.

VERİ EKSİKLİĞİ VE RİSKLER

Marey, açıklanan ekonomik verilerin işgücü piyasasındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdiğini, Fed’in FOMC bilanço küçültme sürecinin sona erdiğini duyurmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ancak veri eksikliği nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayına ilişkin fazla sözlü yönlendirmede bulunmayabileceğini vurguladı.

ARALIKTA EK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Marey, işgücü piyasasındaki zayıflığın devamı ve hükümet kapanmasından kaynaklanan aşağı yönlü riskler dikkate alındığında, aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha olabileceğini söyledi. Marey, “Ancak enflasyon veya istihdam verileri yukarı yönlü sürpriz yaparsa Fed aralık toplantısında faiz indirimlerine pas geçebilir. Önümüzdeki yıla bakıldığında, Fed’in en azından nötr faiz oranına ulaşılana kadar faiz indirim döngüsünü sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, Fed’in ekim toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini söyledi. Knightley, Fed’in eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye devam ettiğini ve bunun bir “risk yönetimi” hamlesi olduğunu belirtti.

TARİFELER VE EKONOMİSEL DURUM

Knightley, “Hedefin üzerinde enflasyon bir sorun teşkil ediyor ve tarifeler tehdit oluşturmaya devam ediyor ancak tarife kaynaklı fiyat artışları korkulduğu kadar agresif gerçekleşmedi” dedi. İş dünyası anketlerinin ekonominin durumu hakkında iyimser bir tablo çizmediğini ifade etti ve Fed’in ekim toplantısında faiz indirimi yapmasını ve aralıkta da 25 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.

2026 ÖNGÖRÜLERİ

Knightley, “Fed, eylül ayındaki FOMC toplantısında tahminlerini güncelledi ve yetkililerin medyan beklentisi, bu iki faiz indirimine ek olarak 2026’da yapılacak bir faiz indiriminin enflasyonu kontrol altında tutarken büyümeyi destekleyeceği yönündeydi. Piyasa, hızla soğuyan iş piyasasının daha agresif eylemler gerektireceğine inanarak bu tahminlere şüpheci yaklaşıyor. Fed’in 2026’da 2 faiz indirimi yapmasını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.