Altın ve dolarda yeni zirveler! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:14

Artan jeopolitik endişelerle birlikte dolar/TL kademeli yükselişlerine devam ederek gün içi en yüksek yeni tarihi zirve olan 28.32 seviyesini gördü.

Geçen cuma 1932 dolara yükselen altının ons fiyatı dün 1.920 doların altını görmüştü. Dün gece yaşanan acı olayların ardından ise 'güvenli liman' kabul edilen altına talep yeniden yükseldi. Gram altın saat 09.16 civarı 1.801 ile zirve tazeledi.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırının ardından, dün akşam Gazze'de hastaneye yapılan saldırı bölgedeki çatışmaların yayılacağı endişelerini kuvvetlendirdi.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

İsrailli ve Filistinli yetkililer, dün gece Gazze Şeridi'ndeki El-ahli el-Arabi hastanesinde meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin birbirlerini suçladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti öncesinde bölgede gerilim daha da tırmandı.

Hastanedeki patlamanın ardından yatırımcıların İran ve başka ülkelerin de çatışmalara dahil olabileceğinden endişelenmediyle petrol fiyatları keskin yükseldi.

Türkiye bölgeye derinleşen insani kriz nedeniyle yardım ulaştırılması ve esir takası da dahil diplomasi trafiğini sürdürerek tarafları gerilimi azaltmaya çağırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suudi Arabistan'da olacak.

TL YIL BAŞINDA YÜZDE 33 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürdü. Kur 28.32 seviyesine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

Euro TL ise gün içi en yüksek 29.68 bandında yükselişini sürdürüyor.

Hazine bu hafta iç borçlanma programı kapsamında dört ihale bir kira sertifikası ile 67 milyar TL'nin üzerinde borçlanma gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ihalesinde bileşik getiri yüzde 29.4 oldu. Hazine Ekim ayı programında 68 milyar TL iç borçlanma öngörüyordu. İhalelerin önümüzdeki hafta da devam edecek olması bu ay hedefin belirgin aşılabileceğini gösteriyor.

SICAK PARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için bulundukları Fas'ın Marakeş kentinde geçen hafta uluslararası kuruluşlar, yatırımcılar, fon yöneticileri ve merkez bankası başkanları ile görüştü.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Şimşek, bu hafta Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından önümüzdeki hafta Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Henüz Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada. Yabancı yatırımcılar en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağından endişe ediyor.