Zengin olmak isteyenlere İlber Ortaylı'dan tavsiye! Ne dolar, ne altın...
Ünlü tarihçi ve bilim insanı İlber Ortaylı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘ mutlaka almalısınız’ diyerek açıkladı. İşte İlber Ortaylı'dan yatırım önerisi.
İlber Ortaylı, katıldığı Youtube programında yurttaşlara mutalaka almalısınız diyerek tavsiyede bulundu. Ortaylı'nın tavsiyesi ne altın ne döviz oldu.
'ZEYTİNLİK ALIN'
Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytin ve zeytinlik alanlarının önemini her fırsatta açıklıyor. Ortaylı bu kez zeytini yatırım aracı olarak önerdi.
"Yatırım olarak da vatanın coğrafyasını kurtarmak adına da zeytin almalısınız. 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsınız ama zeytin ortaya çıkar hediyeliğin orataya çıkar ve sadaka verirsin yani zeytinyağı artık önemli bir sadaka aarcı oldu. Zeytine, ziraata herkesin bir şekilde katılması lazım."
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