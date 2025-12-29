Altın ve gümüşte sert düşüş: Değerli metallerde kayıp büyüyor!

Güne kazançla başlayan altın ve gümüş fiyatları, piyasalarda ters rüzgârla geriledi. Gümüş, gece işlemlerinde ons başına 84 doları görmesinin ardından sert düşüş kaydetti; ons gümüşün gün içi kaybı yüzde 7,5’i aşarken, ons altındaki geri çekilme yüzde 2,3’ü geçti. Paladyum fiyatları ise yüzde 11,5 düştü.

Saat 17.00 itibariyle gümüş ons başına 73,3 dolardan yüzde 7,3 kayıpla işlem görürken, altın yüzde 2,5 düşüşle 4 bin 415 dolardan alıcı buldu. Gram altın ise 6 bin 87 liradan işlem gördü.

2025’TE DEĞER KAZANDI

Değerli metaller, yıl başından bu yana yüksek getiri sağladı. 2025 yılına ons başına 20 doların biraz üzerinde başlayan gümüş, son olarak ons başına 70 doların üzerinde işlem görerek altındaki yüzde 70’lik getiriyi geride bıraktı.

Altın ve gümüş, artan jeopolitik gerilimler ve ABD’nin büyüyen bütçe açığı gibi risklerden kaçınan yatırımcılar için güvenli liman olarak değerlendiriliyor. Bu metaller, enflasyon ve ekonomik belirsizlik karşısında değer saklama aracı işlevi görüyor. Zayıf ABD Doları, diğer ülkelerde bu varlıkları daha cazip hale getiriyor.

Gümüş ayrıca, güneş panelleri, veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi elektronik ürünlerdeki güçlü endüstriyel talepten faydalanıyor.