Altın ve gümüşte yükseliş molası: Yatırımcının gözü o kritik veride! Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2026 Salı... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın ve gümüş, son iki gündür süren yükselişin ardından salı günü değer kaybetti. Doların zayıf seyrini sonlandırarak toparlanması ve yatırımcıların ABD’den gelecek kritik verileri beklemeye geçmesi fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

ABD Doları'nın bir haftadan uzun süredir bulunduğu düşük seviyelerden yukarı yönlü hareket etmesi, dolar bazlı emtiaların seyrini etkiledi. Piyasalarda bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde temkinli bir görünüm öne çıktı.

ALTIN FİYATLARI DOLARIN TOPARLANMASIYLA GERİLEDİ Spot altın yüzde 1 düşüşle 5 bin 16 dolar seviyesine indi. Doların önceki günlerde zayıflamasıyla pazartesi günü yüzde 2 yükselen altın, bu kazanımların bir kısmını geri verdi. Ons altın, 29 Ocak’ta 5 bin 594 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

GÜMÜŞTE DE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI Spot gümüş de düşüş eğilimine girdi. Bir önceki seansta yaklaşık yüzde 7 yükselen gümüş, salı günü yüzde 2,5 gerileyerek ons başına 81,31 dolara düştü. Gümüş fiyatları, 29 Ocak’ta 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

DOLAR ENDEKSİ METALLERİ BASKILADI ABD dolar endeksi, önceki seansta görülen bir haftayı aşkın dip seviyeden yüzde 0,2 yükseldi. Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüşü yurtdışı yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

KÜRESEL PİYASALARDA HİSSELER VE YEN ÖNE ÇIKTI Küresel hisse senedi piyasalarında ise yükseliş eğilimi izlendi. ABD teknoloji hisseleri, yatırımcıların geçen hafta sert gerileyen piyasalarda alım fırsatı aramasıyla Wall Street endekslerini yukarı taşıdı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin seçim zaferinin ardından Japon Yeni de değer kazandı.

İSTİHDAM VERİLERİ FED TARTIŞMALARINDA BELİRLEYİCİ Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, ABD’de istihdam artışlarının önümüzdeki aylarda işgücü büyümesindeki yavaşlama ve verimlilikteki artış nedeniyle daha sınırlı olabileceğini ifade etti. Bu değerlendirme, Fed içinde devam eden politika tartışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

FED FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ Piyasalarda, 2026 yılı içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. İlk faiz indiriminin haziran ayında yapılabileceği öngörülüyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü bir performans sergiliyor.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VE ENFLASYON VERİLERİNDE Yatırımcılar, Fed’in para politikası patikasına ilişkin daha net sinyaller alabilmek için çarşamba günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu ve cuma günü yayımlanacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 50 TL

7 bin 50 TL Çeyrek altın: 12 bin 79 TL

12 bin 79 TL Cumhuriyet altını: 48 bin 80 TL

48 bin 80 TL Ons altın: 5 bin 24 dolar