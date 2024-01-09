Altın yatırımcıları dikkat! Düşüşü tersine çevirdi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:30

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:31

Fed'in agresif faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine dair sinyallerle altın fiyatları aralık ortasından beri 2 bin doların üzerinde seyrediyor.

Gram altın yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından Foreks piyasalarda saat 10.26 itibarıyla 2049 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 351 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 790 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 36 dolardan işlem görüyor.