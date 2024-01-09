Altın yatırımcıları dikkat! Düşüşü tersine çevirdi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 altın fiyatları...

Dün yaklaşık yüzde 1'lik düşüş kaydeden altın fiyatları güne artışla başladı. Gram altın ise serbest piyasada 2049 ile işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:30
Altın yatırımcıları dikkat! Düşüşü tersine çevirdi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 altın fiyatları...
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Fed'in agresif faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğine dair sinyallerle altın fiyatları aralık ortasından beri 2 bin doların üzerinde seyrediyor.

Gram altın yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından Foreks piyasalarda saat 10.26 itibarıyla 2049 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 351 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 790 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 36 dolardan işlem görüyor.


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