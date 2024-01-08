Yatırımcılar dikkat! Gram altın haftaya düşüşle başladı: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 8 Ocak 2024 altın fiyatları...
ABD'de Cuma günü gelen güçlü istihdam verisi küresel piyasalarda doları desteklerken altın fiyatları geriledi. Gram altın ise serbest piyasada 2052 ile işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Altının gramı, haftaya düşüşle başladı.
Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 1961 liradan tamamladı.
Gram altın yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından Foreks piyasalarda saat 10.15 itibarıyla 2052 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 356 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 822 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altına olan talebin azaldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin, oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek, 2 bin 40 ve 2 bin 60 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Bira fiyatlarına dev zam!
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!