Altın yatırımcıları dikkat! Gram altında yeni rekor... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Aralık 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:15

Güncelleme: 22.12.2023 - 11:05

Faiz kararı ertesi gram altın rekor kırdı.

Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde 1981 ile zirveyi gördü. Foreks piyasasında aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 239 lira, Cumhuriyet altını da 13 bin 322 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, 2055 dolara kadar tırmanarak 3 haftanın rekor seviyesinde.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi dikkat çekti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.