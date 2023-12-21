Altın yatırımcıları dikkat! Gram altında yeni zirve: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 21 Aralık 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:04

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:06

Faiz kararı öncesi gram altın rekor kırdı.

Altının gram fiyatı,1976 ile zirveyi gördü. Foreks piyasasında aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 231 lira, Cumhuriyet altını da 13 bin 286 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, 2 bini aşarak 2.036 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.662,85 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası oduğunu ifade etti.

Öte yandan, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ekonomik büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.770 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.