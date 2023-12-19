Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı yine yükseldi

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:53

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:53

Türkiye'nin İsviçre'den gerçekleştirdiği altın ithalatı ekim ayının ardından kasım ayında da bir önceki aya göre yükseliş kaydetti.

İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, kasım ayında Türkiye İsviçre'den 8,8 ton altın ithal etti. Ekim ayında bu ülkeden yapılan altın ithalatı 7,7 ton olarak gerçekleşmişti.

Altın ithalatına gelen önlemlerin etkisiyle İsviçre'den yapılan altın ithalatı eylül ayında 7 tonun altına kadar gerilemişti. Fakat ekim ve kasım ayları bu ülkeden yapılan altın ithalatının yeniden yükseldiğine işaret etti.

İSVİÇRE'NİN İHRACATI DÜŞTÜ

İsviçre'nin kasım ayında toplamda yaptığı altın ihracatı ise Hindistan'daki talebin hızla düşmesiyle gerileme kaydetti. Ülkenin kasım ayında toplam altın ihracatı 109,7 ton oldu. Ekim ayında bu ihracat 151,3 ton düzeyindeydi.

Ülkenin Hindistan'a yaptığı altın ihracatı kasımda yüzde 67 düşüşle 16,4 tona geriledi. Aynı dönemde Çin'e satışlar ise yüzde 10 artışla 25 tona çıktı.

İngiltere'nin İsviçre'den altın ithalatı 3,2 tondan 8,6 tona yükselirken, ABD'nin altın ithalatı ise 0,4 tona kadar geriledi.