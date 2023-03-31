Altın yatırımcısı için güvenli liman olmaya devam ediyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:00

Denizli Sarraf Ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, son günlerde artışa geçen altınla ilgili olarak değerlendirmeler yaptı.

Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımını sınırlı tuttuğunu, dünyada bankacılık sisteminde sorunlar yaşandığını hatırlatan Denizli Sarraf Ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, güvenli liman olarak görülen altının her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

"YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELDİ"

Yurttaşların altına olan ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım, “Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımını sınırlı tutmasıyla beraber altın fiyatları yükselişe geçti. Bütün yatırımcılar altını güvenli liman olarak gördüğü için altın fiyatı yükseliyor. Bizim tahminimize göre altın biraz daha değer kazanacak gibi görünüyor. Amerika’da art arda gelişen bankacılık krizi iflaslar, İsviçre merkez bankasının Kredi Swit Bankasını satın almasıyla derinleşen bankacılık krizi altının risk iştahını arttırdı. Yatırımcılar tamamen altına yönelmiş durumda. Bu güvenli liman gördükleri için oluyor" dedi.