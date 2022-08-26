Euro/dolar paritesinde düşüş: Euro ne kadar oldu? (26 Ağustos 2022)
Euro'nun dolar karşısında geçtiğimiz günlerde 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi. Euro'nun dolar karşısında 2002’den bu yana en zayıf seviyeye inmesi sonrası bazı yatırım bankaları bu düşüşün başlangıç olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinin altına indi.
Euro/ dolar paritesi 0.9965 seviyesinde.
Gün içi en yüksek 18.18'i bulan Euro/TL paritesi 18.13'den işlem görüyor.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının ne kadar hızda devam edeceğine dair ipuçları için Jackson Hole sempozyumunu izleyecek.
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