Altın yatırımcısı temkinli: Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (10 Ağustos 2022)
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.033 lira seviyesinde işlem görüyor.
Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0.2 artışla 1.033,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1.033 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.695 lira, Cumhuriyet altını da 6.922 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0.3 artışla günü 1.794,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.2 altında 1.790.2 dolardan işlem görüyor.
YATIRIMCILAR BELİRSİZLİK SEBEBİYLE TEMKİNLİ
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini belirten analistler, veri öncesi piyasalarda bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını kaydetti.
Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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