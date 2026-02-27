Altın yatırımcısını sevindirecek tahmin: Uzmanlar yıl sonu için o rakamı işaret etti!

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yön arayışını artırdı. Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, yılın ilk yarısında altının yukarı yönlü potansiyelini koruyabileceğini gösterirken, ikinci yarıda fiyatlarda farklı bir tablo oluşabileceği öngörülüyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ OLUNMASINI ÖNERİYOR Uzmanlar, altın yatırımında kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor ve uzun vadeli perspektifin önemine dikkat çekiyor.

GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ 11 BİN LİRA! Mehmet Ali Yıldırımtürk, ocak ayında altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik riskleri artırabilecek adımları ve zayıf dolar isteğinin altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını söyledi. Yıldırımtürk, gram altın için yıl genelinde 11 bin lira seviyesini bekliyor ve yatırımcılara kısa vadeli alımlar yerine orta ve uzun vadeli düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini öneriyor.

ALTINDA 2. YARI TABLO DEĞİŞECEK İslam Memiş, ocak ayında görülen sert yükselişlerin kalıcı bir trendi yansıtmadığını ifade ederek ons altının 5 bin 600 dolar seviyelerine kadar yükselmesini “köpük fiyatlama” olarak nitelendirdi. Memiş, yılın ilk yarısında altının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu ve gram altının 10 bin lira seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Ancak ikinci yarıda altın fiyatlarında geri çekilmelerin olabileceğine dikkat çekti.

ALTINDA YENİ ZİRVE BEKLENMİYOR Zafer Ergezen ise Fed başkanının şahin duruşunun kâr satışlarını tetiklediğini belirtti. ABD’nin İran’a yönelik olası hamleleri ve Trump’ın tarifelerinin küresel belirsizliği artırdığına işaret eden Ergezen, altın fiyatlarında yeni bir zirve beklemediğini vurguladı. Ergezen, önümüzdeki dönemde altın piyasasında “izle-gör” stratejisinin öne çıkacağını ve dalgalı seyrin süreceğini ifade etti.