Altın yeniden atağa geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 12 Haziran 2025 Perşembe...

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI ALTIN YÜKSELDİ ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından, Fed’in eylül ayında faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti yüzde 50'den yüzde 70'e yükseldi. Ayrıca Ortadoğu'da yeniden artabileceği düşünülen gerilim de ons altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

ONS ALTIN 3371 DOLARIN ÜZERİNDE SEYREDİYOR Spot altın, 3377,06 dolara kadar yükseldikten sonra, önceki güne kıyasla yüzde 0,54 değer kazanarak 3371,85 dolardan işlem görüyor. Güncel ons altın satış fiyatı ise 3371,65 dolar olarak kaydedildi.

TEKNİK DİRENÇ NOKTALARI TAKİP EDİLİYOR OANDA'da Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, dolar endeksindeki zayıflığın güçlü bir katalizör görevi gördüğünü belirtti ve 3346 dolarlık direncin “yükselişle kırılmasının” teknik alımı tetiklediğini ifade etti. Wong ayrıca, “Bu noktada özellikle endişe verici olmayan TÜFE verileri göz önüne alındığında, Fed'in beklenenden daha hızlı hareket ettiğini görebiliriz” yorumunda bulundu.

YENİ HEDEF 3413 DOLAR SEVİYESİ OLABİLİR Uzmanlar, 3372 dolar seviyesindeki direncin aşılması durumunda yükselişin 3391-3413 dolar aralığına doğru devam edebileceğini öngörüyor. Ancak bu seviyenin altında kalınması halinde, olası bir düzeltmede destek noktaları 3353 ve 3331 dolar olarak izleniyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 251 TL

4 bin 251 TL Çeyrek altın: 7 bin 13 TL

7 bin 13 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 919 TL

27 bin 919 TL Ons altın: 3 bin 371 dolar