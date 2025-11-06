Altın yeniden yükselişte: Fiyatlar o rakama yaklaştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatlarında önceki iki haftada görülen sert düşüşlerin ardından bu hafta daha yatay bir seyir öne çıkıyor. Haftanın ilk üç işlem gününde en düşük 3 bin 928 doları test eden ons altın, bugünkü işlemlerde 3 bin 980 dolara yükselerek yeniden psikolojik 4 bin dolar sınırına yaklaştı.

İç piyasada ise 6 kasım 2025 itibarıyla spot gram altın fiyatı 5 bin 397 TL seviyesinde güne başladı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5 bin 580 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 9 bin 100 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ABD'DE TARİHİ HÜKÜMET KAPANMASI BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR Altın piyasasında yönü belirleyen unsurlar arasında ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması öne çıkıyor. “Ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması” olarak kayıtlara geçen bu durum, piyasalarda güvenli liman talebini destekliyor.

Uzmanlara göre hükümetin kapalı kalmasının ABD ekonomisine haftalık maliyetinin 30 milyar dolara kadar ulaşabileceği, yılın son çeyreğinde büyümenin ise yüzde 2 seviyesine gerileyebileceği tahmin ediliyor.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI ABD’de dün açıklanan özel sektör istihdam verileri, ekimde 25 bin kişilik artış beklentisine karşın 42 bin olarak gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen bu sonuç, faiz indirimi ihtimallerini yeniden tartışmaya açarken, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.

ANALİSTLERDEN KISA VADE DEĞERLENDİRMESİ Analistler, “Hükümetin kapanması, resmi istihdam verilerini geciktirdi. Ancak iyi gelen özel sektör istihdamı, FED’in faiz indiriminde acele etmeyebileceği görüşünü güçlendirdi. Ons altında kısa vadede 3 bin 930 dolar seviyesi önemli bir destek vazifesi görüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ÇİN ETKİSİ ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması, ons altın üzerinde jeopolitik risk algısını zayıflatıyor. Öte yandan Çin’de altın perakendecilerine yönelik uzun süredir yürürlükte olan vergi muafiyetinin kaldırılması, talep endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 401 TL

5 bin 401 TL Çeyrek altın: 9 bin 108 TL

9 bin 108 TL Cumhuriyet altını: 36 bin 282 TL

36 bin 282 TL Ons altın: 3 bin 988 dolar