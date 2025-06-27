Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Haziran 2025 Cuma...

Jerome Powell'ın görevine kimin getirileceğine dair iddialar sonrası dün ABD doları, Euro ve sterlin karşısında değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte bir miktar yükselen altın, akşam saatlerinde açıklanan ABD büyüme ve işsizlik verilerinin ardından düşüşe geçti. Fed Başkanı'ın görevine kimin getirileceğine dair iddialar sonrası dün ABD doları, Euro ve sterlin karşısında değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte bir miktar yükselen altın, akşam saatlerinde açıklanan ABD büyüme ve işsizlik verilerinin ardından düşüşe geçti.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI KÂR SATIŞLARINI TETİKLEDİ İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından jeopolitik risklerin azalması da altında kâr satışlarına neden oldu. Ayrıca ABD’nin diğer ülkelerle yapabileceği olası ticaret anlaşmalarına yönelik beklentiler, piyasalardaki baskının bir miktar hafiflemesine yol açtı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 218 TL

4 bin 218 TL Çeyrek altın: 6 bin 950 TL

6 bin 950 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 678 TL

27 bin 678 TL Ons altın: 3 bin 294 dolar