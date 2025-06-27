Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…

JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI KÂR SATIŞLARINI TETİKLEDİ
İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından jeopolitik risklerin azalması da altında kâr satışlarına neden oldu. Ayrıca ABD’nin diğer ülkelerle yapabileceği olası ticaret anlaşmalarına yönelik beklentiler, piyasalardaki baskının bir miktar hafiflemesine yol açtı.
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