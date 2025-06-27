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Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…
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Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…

27.06.2025 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…

27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları...

Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Haziran 2025 Cuma...
Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…
Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevine kimin getirileceğine dair iddialar sonrası dün ABD doları, Euro ve sterlin karşısında değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte bir miktar yükselen altın, akşam saatlerinde açıklanan ABD büyüme ve işsizlik verilerinin ardından düşüşe geçti.
Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…

JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI KÂR SATIŞLARINI TETİKLEDİ

İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından jeopolitik risklerin azalması da altında kâr satışlarına neden oldu. Ayrıca ABD’nin diğer ülkelerle yapabileceği olası ticaret anlaşmalarına yönelik beklentiler, piyasalardaki baskının bir miktar hafiflemesine yol açtı.
Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 218 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 950 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 678 TL
  • Ons altın: 3 bin 294 dolar
Altın yönünü aşağı çevirdi: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…
  • Yarım altın: 13 bin 902 TL
  • Tam altın: 27 bin 777 TL
  • Gremse altın: 69 bin 656 TL
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