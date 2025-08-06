Altın yükselecek mi, düşecek mi? Yatırımcının gözü o kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları

ALTINDA HAREKETLİLİK DOLARLA YENİDEN BAŞLADI

Doların geçtiğimiz hafta gördüğü dip seviyeden yukarı yönlü hareketlenmesi, altın fiyatlarında zayıf da olsa bir düşüşe neden oldu. ABD Merkez Bankası'na (Fed) yapılacak yeni atamaların beklendiği piyasalarda, yatırımcılar daha temkinli adımlar atmayı sürdürüyor. Tüm gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta içinde açıklaması beklenen Fed Yönetim Kurulu üyeliği kararına çevrilmiş durumda.