Altın yükselecek mi, düşecek mi? Yatırımcının gözü o kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları

Doların toparlanmasıyla birlikte altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş görüldü. Yatırımcılar, Fed'e yapılacak yeni atamaları beklerken temkinli davranıyor.
ALTINDA HAREKETLİLİK DOLARLA YENİDEN BAŞLADI
Doların geçtiğimiz hafta gördüğü dip seviyeden yukarı yönlü hareketlenmesi, altın fiyatlarında zayıf da olsa bir düşüşe neden oldu. ABD Merkez Bankası'na (Fed) yapılacak yeni atamaların beklendiği piyasalarda, yatırımcılar daha temkinli adımlar atmayı sürdürüyor. Tüm gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta içinde açıklaması beklenen Fed Yönetim Kurulu üyeliği kararına çevrilmiş durumda.
TRUMP’IN FED ADAYI BEKLENİYOR
Yeni haftaya yatırımcıların bekle-gör yaklaşımıyla başlayan altın piyasası, doların değer kazanmasıyla birlikte bir miktar geri çekildi. ABD Başkanı Trump’ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler’in yerine yapılacak atama için birkaç aday üzerinde değerlendirme yaptığı ve kararını hafta sonuna kadar açıklayacağı ifade ediliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 413 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 240 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 826 TL
- Ons altın: 3 bin 375 dolar
- Yarım altın: 14 bin 480 TL
- Tam altın: 28 bin 780 TL
- Gremse altın: 72 bin 171 TL