Altın yükselişte: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (11 Kasım 2022)
Altın, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin agresif faiz artırımlarında yavaşlamaya zemin hazırlamasının ardından mart ayından bu yana en büyük haftalık yükselişini elde etme yolunda ilerliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.048 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, perşembe günü beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin agresif faiz artışlarında yavaşlamayı işaret etmesiyle mart ayından beri en büyük haftalık yükselişine hazırlanıyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,42 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.042,80 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.048 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.730 lira, Cumhuriyet altını da 7.010 liradan satılıyor.
ONS ALTIN DA YÜKSELİŞTE
Altının ons fiyatı, dün yüzde 3,00 değer kazanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.760 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bildirdi.
ABD'de dün açıklanan verilerin ardından para piyasası fiyatlamalarında Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.
Bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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