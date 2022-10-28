Bira, şarap, viski, votka... Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve sahte içki üretildiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen litrelerce şarap, bira, votka, viski ve metil alkol ile üretimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

DHA
28 Ekim 2022 Cuma, 10:59
Bira, şarap, viski, votka... Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alındı
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Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar Mahallesi'nde yaşayan S.A.'nın evinde kaçak içki imal edip, sattığını belirledi. Ekipler, S.A.’nın evine dün operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda sahte olduğu belirtilen 229 litre şarap, şişelenmiş halde toplam 98 litre bira, 3 litre votka, 5 litre viski, 2 litre metil alkol, 1 hava soğutmalı otomatik sıvı distilasyon cihazı, 36 fermantasyon havalandırma kiti, 9 boş şişe kurutma aparatı, 2 kapak sıkıştırma aparatı, 131 bira kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Didim Alkol Sahte alkol

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